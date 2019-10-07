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عالم

اعتقال 217 ناشطا من "تمرد ضد الانقراض"

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:29 م
جريدة الدستور
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اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من مئتي شخص، بينما قام الالاف من النشطاء التابعين لحركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) اليوم الاثنين، بغلق العديد من الطرق الرئيسية وجسر واحد على الاقل في وسط لندن، في أول أيام الاحتجاجات العالمية التي تنظمها الحركة.

وأفادت شرطة العاصمة لندن باعتقال217 من متظاهري حركة "تمرد ضد الانقراض" في أنحاء لندن منذ بعد ظهر اليوم الاثنين.

كما احتلت جماعات دينية "جسر لامبيث" في لندن اليوم الاثنين، وتجمع المتظاهرون في العديد من المواقع الاخرى اليوم كجزء من خطة لحركة "تمرد ضد الانقراض"، "لاحتلال مراكز السلطة، سلميا، وإغلاقها حتى تعمل الحكومات على مواجهة حالات الطوارئ المناخية والبيئية".

وقالت الحركة في المملكة المتحدة في بيان صادر لأنصارها أمس الأحد، إنها ستكون "أكبر حركة تجددية للعصيان المدني في التاريخ".

وتدعو حركة "إكستينكشن ريبيليون" الحكومات إلى "قول الحقيقة" حول تغير المناخ، وإلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2025.

وقال رجل يدعى ستيفن،حيث لم يذكر اسمه كاملا، "لقد انتزعوا أي شيئ وضع على الجسر، مثل تمثال عملاق،. نحن محظظون لكوننا هنا.

وقال محتج آخر في منتصف العمر وهو يحمل على كتفه صليبا خشبيا كبيرا إنه سافر إلى جسر لامبيث من على أطراف لندن.

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