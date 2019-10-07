بلدان شرق إفريقيا تعانى من انخفاض أسعار الشاى الدولية

يواجه مزارعو الشاي في بلدان شرق إفريقيا موسمًا مزعجًا، حيث انخفضت أسعار الشاي في السوق العالمية من 98ر2 دولار للكيلو جرام الواحد في عام 2017 إلى أقل من 76ر1 دولار في يوليو الماضي مع وفرة الإنتاج.



وذكرت صحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت: أن مزارعي الشاي في شرق إفريقيا يشعرون بوطأة انخفاض الأسعار في السوق الدولية، والذي لا يعود فقط إلى وفرة الإنتاج، ولكن إلى تعويم العملات وعدم الاستقرار في الأسواق الرئيسية.



ولفتت الصحيفة إلى أن هذا ورد في إيجاز إعلامي في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة الاتجاه العالمي لأسعار الشاي وحالة صناعته ومشروع قانون الشاي المقترح في كينيا، مشيرة إلى أن السبب فى انخفاض الأسعار الدولية ليس فقط لزيادة الإنتاج وسط انخفاض الطلب العالمي، ولكن أيضًا انخفاض قيمة العملة وعدم الاستقرار في الأسواق الرئيسية في آسيا وإفريقيا.



ويقدر إنتاج الشاي العالمي في عام 2018 بحوالي 85ر5 مليار كيلوجرام، مقارنة بـ 81ر5 مليار كيلوجرام في عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 68ر0%.



وقال جيدون موجو، رئيس رابطة تجارة الشاي في شرق إفريقيا: " كينيا بحاجة إلى التركيز أكثر على النوعية أكثر من الحجم، وهو ما يجعل شاي بلد مثل رواندا يسجل أسعارا جيدة"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن كينيا سجلت زيادة كبيرة في الإنتاج العام الماضي تماشيًا مع الاتجاهات العالمية، فإن الاستهلاك يزيد بشكل ضعيف.