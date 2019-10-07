مقتل 19 مسلحا على أيدى قوات الأمن واعتقال 5 آخرين برواندا

قتل 19 مسلحا واعتقل 5 آخرون في مواجهات مع الشرطة الرواندية، إثر هجوم شنته مجموعة من المسلحين مؤخرا على منطقة سياحية شهيرة شمالي البلاد أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح.



أعلن ذلك المتحدث باسم الشرطة الوطنية الرواندية- في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثني - وقال: " إن الهجوم المسلح وقع يوم الجمعة الماضي في منطقة "موسانزي" بالقرب من الحدود مع الكونغو.



وأضاف، أن المجموعة المسلحة- التي كان معظم أفرادها مسلحين بأسلحة تقليدية مثل السكاكين - هاجمت قطاع "كينيجي" في منطقة "موسانزي" التي تضم متنزها وطنيا يعرض على السائحين فرصة مشاهدة الغوريلا الجبلية المعرضة لخطر الانقراض.