شاهد.. يارا بإطلالة أنيقة في اليوم العالمي للابتسامة

شاركت المطربة اللبنانية يارا، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية "انستجرام" بصورة جديدة لها، بمناسبة اليوم العالمي للابتسامة.



وظهرت "يارا" في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بودي أبيض، ورفعت شعرها لأعلى، واعتمدت مكياجًا ناعمًا.



وعلقت على الصورة: "الإبتسامة كلمة طيّبه بغير حروف، مساكم خير وإبتسامة صادقة"، وحازت الصورة على إعجاب عدد من المتابعين.



ىُذكر أن يارا طرحت أغنية وكليب "شو بدّو" على قناتها الرسمية على "يوتيوب"، كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عمر صباغ.

