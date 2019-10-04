تركى آل الشيخ يقرر مقاضاة المقاول الهارب محمد على (صورة)

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني مقاضاة المقاول الهارب محمد علي بسبب تطاوله عليه وعلى مصر.



وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك في إشارة للمقاول الهارب محمد على: يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها... هو للأسف مصري وموجود في إسبانيا الآن... وبصفتي مالك لنادي في إسبانيا وحاصل على الإقامة فيها... ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في إحدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك.. قررت أن أتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في إسبانيا... يارب أكسب القضية مين عارف ممكن يرحلوه لبلده الأصلي... مع إنه مش أصلي ... شكله مشربش من نيلها.