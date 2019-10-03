أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، أن روسيا تؤيد مطالب كوبا برفع الحصار الاقتصادي الأمريكي عنها، مؤكدا على أن البلدين سيواصلان تعزيز الشراكة الاستراتيجية.



وقال مدفيديف - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن بلاده "تعارض بشكل قاطع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا. ونؤيد تأييدا كاملا مطالب كوبا العادلة بشأن رفع هذا الحصار".



وأشار إلى أن محاولات الضغط الاقتصادي على كوبا وروسيا لن تنجح في تحقيق أي شيء، واصفا في الوقت ذاته كوبا بأنها "حليف مهم" لموسكو في أمريكا اللاتينية.



وأكد مدفيديف - الموجود حاليا في كوبا - استعداد الشركات الروسية لتحديث مختلف قطاعات الصناعة والاقتصاد في كوبا، وأن الحكومة الروسية ستساعدها في ذلك.