وول ستريت: الولايات المتحدة تُهدد تركيا بالانسحاب من سوريا

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المسئولون في الولايات المتحدة الأمريكية يشعورن بقلق كبير إيزاء التوسعات التركية في الشمال السوري، والاشتباكات مع المقاتلين الأكراد.



وتابعت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسحب القوات الأمريكية من سوريا لتجنب النزاع؛ إلا أن الانسحاب الأمريكي من شأنه إنهاء القتال الأمريكي ضد تنظيم داعش، وعرقلة جهود تقويض عمل التنظيم، خصوصًا وأن الكثيرون من الإدارة الأمريكية يعتبرون أن الشبكة الإرهابية مازالت تكافح للبقاء على قيد الحياة، ولديها القدرة على شن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.



وتريد تركيا إعادة توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري يعيشون حاليًا في تركيا في البلدات الحدودية السورية التي سيتم تطهيرها من القوات الكردية، وهي مجموعة تعتبرها تركيا من الجماعات الإرهابية التابعة لحزب العمال الكردستاني المتمركز في تركيا.



لكن بينما تعتبر تركيا، وهي عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، المنظمة العسكرية الكردية جماعة إرهابية، يقول المسؤولون الأمريكيون إن المقاتلين الأكراد قادوا المعركة لهزيمة داعش في جميع أنحاء سوريا.



وقال مسؤولون أمريكيون هذا الأسبوع إنهم رأوا أدلة متزايدة على أن تركيا تستعد لإدخال قوات في شمال شرق سوريا، وهي خطوة قد تعرض القوة الأمريكية المتبقية للخطر.



وقال مسئول أمريكي: "قد لا يكون هناك خيار أمام القوات الأمريكية سوى الانسحاب".



بينما قال مسئول تركي: "انسحاب القوات الأمريكية سيكون له تفسير أسوأ وهو إخبار الأتراك أنهم سيكونوا في وضع سئ للغاية، من خلال التعامل بمفردهم مع قوات الرئيس السوري بشار الأسد، وبالتالي مواجهة مباشرة مع روسيا".



كما قال المسؤولون الأمريكيون إنهم لديهم مخاوف عميقة بشأن سحب القوات من المنطقة وترك حلفاءهم الأكراد المقربين إلى مصير غير مؤكد، وهي خطوة من شأنها أن تبعث برسالة غير متفائلة بشأن الموثوقية الأمريكية لشركاء الولايات المتحدة الحاليين والمحتملين الآخرين في جميع أنحاء العالم.