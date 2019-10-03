أصالة تستعد لموسم جديد من "صولا"

تستعد الفنانة ​أصالة​ للتحضير لموسم جديد من برنامج "صولا" الذي قدمت منه أكثر من موسم سابقًا، حيث بدأت في عقد جلسات عمل مكثفة مع فريق الإعداد للتحضير لموسم جديد من البرنامج، واختيار أسماء نجوم ونجمات الغناء الذي سيشاركون مع أصالة في الحلقات، والتي سيتم تصويرها في نهاية 2019 مع المخرج موسى عيسى.



وخلال جلسات العمل، إتفق فريق البرنامج على عمل بعض التغييرات البسيطة في الديكورات ومضمون بعض الفقرات ليكون البرنامج مختلفًا عن المواسم السابقة، وأيضًا لضمان النجاح والاستمرارية.



ومن المقرر عرض البرنامج على إحدى القنوات الفضائية الكبرى مطلع عام 2020.



يذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد "في قربك" الذي تضمن 10 أغنيات، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".