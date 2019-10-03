اتفاقية بين "التضامن" والجمعيات الأهلية بالإسكندرية

وقعت إدارة وسط الاجتماعية، الخميس، بروتوكول تعاون مع رؤساء الجمعيات الخيرية، بناءً على توجيهات إمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، لمديري الإدارات الاجتماعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية، لدعم الإدارة والمديرية في حالات النكبات والكوارث.



شمل البروتوكول كل من "خريجي أبيس، جمعية الوسام الخيرية، مؤسسة كيان، مؤسسة سيدات إسكندرية، أهل التوفيق، مؤسسة سامية طاهر، وجمعية مسجد القصبجي، جمعية منهل الفرات للتنمية، جمعيه العبقري الصغير" ورحبوا جمعيًا بالتعاون عن طريق تقديم المساعدات العينية، وتحضير الوجبات، وما يستطيعون تقديمه من دعم للمساعدة في حالات الكوارث، ودعم منطقة إدارة وسط.



وقد تم التوقيع على البروتوكول وإنشاء جروب "واتس اب" بين الجمعيات والإدارة لسرعة التواصل وتجميع أكبر عدد من الجمعيات حال وقوع نكبة أو كارثة أو سيول لسرعة التعامل.