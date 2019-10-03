الصين ترحب باستئناف الحوار بين كوريا الشمالية وأمريكا

رحبت الصين بالتصريحات الصادرة عن كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة باستئناف الحوار بينهما، معربة عن أملها أن يستغل الجانبان الفرصة للتوصل إلى نتائج إيجابية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج – في بيان اليوم - "تابعنا التصريحات التي صدرت عن كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة لاستئناف الاتصالات والحوار فيما بينهما، ونحن نرحب بذلك".

وأضافت يينغ أن الصين تدعم دائما الحوار بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة والتسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنه "في ظل الأوضاع الحالية، نأمل في أن يستغل الجانبان الفرصة وأن يلتقيا في منتصف الطريق لتحقيق نتائج إيجابية من الحوار".

وكانت النائبة الأولى لوزير خارجية كوريا الشمالية "تشوي سون هوي" صرحت أمس الأول الثلاثاء أن بيونج يانج وواشنطن اتفقتا على عقد اتصال أولي في 4 أكتوبر الجاري، وعقد محادثات على مستوى العمل في 5 أكتوبر.