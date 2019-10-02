"القومى للاتصالات" يطالب شركات المحمول بزيادة حجم الاستثمارات

طالب الدكتور عثمان لطفي، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشغلي المحمول الأربعة زيادة حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير وتوسعة شبكات الاتصالات، مشيرًا إلي أن حجم نقل واستخدام البيانات ستتضاعف خلال الثلاث سنوات المقبلة.



وقال "لطفي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا النمو سيؤدي إلى احتياجات إضافية الطيف الترددي، حيث أن الجهاز يبحث آليات ذلك خلال العام المقبل ٢٠٢٠، مشيرًا إلي أن قطاع الاتصالات شهد طفرة كبيرة في نمو حجم الخدمات والتطبيقات التي اتاحتها الشركات مؤخرًا.



وكان المركز القومي لقياس جودة خدمات التليفون المحمول قد أصدر تقريره الثاني، حيث تم إجراء قياسات على ١٢٧ موقعًا ونحو ٢٢ ألف كيلو متر مربع.