ميتش ماكونيل: لا يوجد بديل عن مساءلة ترامب

قال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه لن يكون أمامه "أي خيار" سوى مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا قرر مجلس النواب ذلك.



وبدأ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تحقيق مساءلة ضد الرئيس الجمهوري يوم الثلاثاء بعدما أثارت شكوى سرية مخاوف من أنه ربما حاول استغلال مساعدات أمريكية بقيمة تصل إلى نحو 400 مليون دولار مقابل الحصول على خدمة سياسية من الزعيم الأوكراني.



وقال ماكونيل لشبكة (سي.إن.بي.سي) "لن يكون لدي أي خيار سوى القيام بذلك".



وإذا وافق مجلس النواب على توجيه اتهامات ضد الرئيس فإن هذه العملية تُرفع إلى مجلس الشيوخ الذي ينفذ المساءلة لتحديد ما اقترفه الرئيس.