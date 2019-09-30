الرئيس الإندونيسى مستعد للقاء قادة المتظاهرين المؤيدين للاستقلال

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الإثنين، إنه مستعد لإجراء محادثات مع قادة المتظاهرين المؤيدين للاستقلال في إقليم بابوا، بعد أن أدت الاضطرابات هناك إلى مقتل عشرات الأشخاص.



وفي أحدث موجة من العنف في بابوا، لقي ما يقل عن 32 شخصا حتفهم الأسبوع الماضي عندما اشتبك المحتجون مع قوات الأمن وأحرقوا المباني والمتاجر والمنازل.



وقال جوكو للصحفيين عند سؤاله عما إذا كان مستعدا للقاء قادة المتظاهرين المؤيدين للاستقلال بمن فيهم بيني ويندا الذي يقيم في بريطانيا: "سوف ألتقي أي شخص يريد مقابلتي. ليست لدي مشكلة".



واتهمت الحكومة ويندا ومجموعته "حركة التحرير المتحدة من أجل بابوا الغربية" بإثارة الاضطرابات، عبر محاولة جذب الانتباه الدولي خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقالت الشرطة إن أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي نشأت عن شائعات لا أساس لها من الصحة مفادها أن معلما أدلى بتعليقات عنصرية ضد طالب من سكان بابوا الأصليين.



وجاء تجدد العنف بعد أسبوعين من الاضطرابات التي وقعت بين أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.



وقالت السلطات إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في تلك الموجة من العنف، لكن نشطاء بابوا قالوا إن عدد القتلى وصل إلى 13 شخصا على الأقل.