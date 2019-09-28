شاهد.. أين يقيم قادة الجماعة الإرهابية في تركيا

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا يوضح الأماكن السكنية الفخمة التي يقيم بها أعضاء الجماعة الإرهابية في تركيا.



وجاء في التقرير الذي عرضه برنامج "كل يوم"، والمذاع عبر فضائية ON E، أن محمود حسين، أمين عام جماعة الإخوان، والذي كان مرافقًا دائمًا لمحمد بديع، واجه هو وبعض القيادات الإخوانية الاتهامات بالبزخ والإصراف.



ويقيم محمود حسين، في مجمع سكني فاخر بمنطقة كوجانبية.



كما يقيم محمد ناصر علي، مذيع بقناة "مكملين" في مجمع جونلشي بارك السكني.



- أسامة سليمان، قيادي إخواني ومحافظ البحيرة الأسبق، يقيم في مجمع جونلشي بارك السكني.



- جمال عبدالستار، عضو مجلس شورى تنظيم الإخوان، يقيم في مجمع جونلشي بارك السكني.



- جمال عبدالستار، مسئول إدارة لجان العمليات النوعية بالإخوان، ويقيم في منطقة بيرم باشا بإسطنبول.



- محمد عماد الدين، صابر عضو برلمان الإخوان يقيم في منطقة بيرم باشا بإسطنبول.



- محمد عبدالمجيد الفقي، رئيس ما يسمى البرلمان المصري الموازي، يقيم في منطقة بيرم باشا بإسطنبول.



- رضا فهمي، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى في عهد التنظيم، يقيم في منطقة بيرم باشا بإسطنبول.





