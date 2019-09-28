من مطار القاهرة.. سارة الشامي تظهر بملابس كاجوال: "بدايات سعيدة"

شاركت لفنانة الشابة "سارة الشامي" جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها، أثناء وجودها بمطار القاهرة الدولي.



وظهرت سارة الشامي بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطلونا رماديا من القطن مع تي شيرت باللون الأبيض برسوم علي الصدر، ولم تعتمد سارة في إطلالتها أي مكياج، كما تركت شعرها منسدلًا قصيرًا.



وكتبت معلقة: "بداية سعيدة، إنهم يبدأون من هنا".



يُذكر أن آخر أعمال سارة الشامي كانت مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة، وتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتناول قصة شابة تسعى إلى تحقيق استقلالها، العمل من تأليف محمد فوزي ومصطفى زايد، وإخراج رامي رزق الله، ويشاركها البطولة كل من:عماد رشاد، محمد مهران، جيلان علاء، وبسنت شوقي.



