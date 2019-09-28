دونجا: شاركت فى مباراة أهلى بنى غازى رغم إصابتى

قال لاعب الإسماعيلي، محمود عبدالعاطي دونجا، إنه شارك في مباراة الإسماعيلي أمام نادي أهلي بني غازي أمس، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، البطولة العربية سابقا، وهو متأثر بإصابته القديمة، ولكنه شارك نظرًا لأهمية المباراة.



وأوضح دونجا أن: الفريق كان على قلب رجل واحد، والجميع بذل قصارى جهده في المباراتين، مما تسبب في صعودنا.



ونجح الإسماعيلي في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، البطولة العربية سابقا، بعدما خسر الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه اللاعب أبوبكر أبو عقيلة في الدقيقة 84، ولكنه لم يكن كافيا لبلوغ فريقه الدور التالي، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحرزهما وجيه عبدالحكيم هدفين، وعبدالرحمن مجدي هدف، وأحمد مدبولي هدف، ليتأهل لدور الـ16 بنتيجة "4- 3" في مجموع المباراتين.