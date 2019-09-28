السبت 28 سبتمبر 2019 الموافق 29 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ما زال حاضرا فى الأذهان.. 49 عاما على رحيل جمال عبد الناصر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:39 ص
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
أ ش أ
طباعة
تمراليوم السبت ٤٩ عاما على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الذى نالت شخصيته حب الجماهير المصرية والعربية، وبقيت كاريزمته حية رغم مرور كل هذه السنوات، وتزايدت مع ظهوره فى المشهد السياسي المصري، ومع مرور الأحداث السياسية في جميع الفترات العصيبة التى شهدتها مصر، ورفضت الرحيل برحيله.
جمال عبد الناصر حسين (15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970)، هو ثاني رؤساء مصر، حيث تم اختياره رئيسا للجمهورية في 25 يونيو عام 1956، طبقا للاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو، وبقى فى السلطة حتى وفاته فى عام ١٩٧٠، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو التي أطاحت بالملك فاروق (آخر حاكم من أسرة محمد علي)، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومتها الجديدة.
واعتبر المواطن العربي ناصر زعيمه بلا منازع، وأرجع المؤرخ عديد دويشا الفضل في ذلك إلى "كاريزما" عبد الناصر، والتي عززها انتصاره في أزمة السويس، واتخاذه من القاهرة مقرا لإذاعة صوت العرب، التي نشرت أفكار عبد الناصر في جميع أنحاء العالم الناطقة باللغة العربية.
وفي عام 1962، بدأ عبد الناصر سلسلة من القرارات الاشتراكية والإصلاحات التحديثية في مصر، وعلى الرغم من النكسات التي تعرضت لها قضيته القومية العربية، بحلول عام 1963، وصل أنصار عبد الناصر للسلطة في عدة دول عربية، وقدم ناصر دستورا جديدا للبلاد في عام 1964، وهو العام نفسه الذي أصبح فيه رئيسا لحركة عدم الانحياز الدولية، وبدأ ناصر ولايته الرئاسية الثانية في مارس عام 1965 بعد انتخابه بدون معارضة، وتبع ذلك هزيمة مصر من إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967.
واستقال عبد الناصر من جميع مناصبه السياسية بسبب هذه الهزيمة، ولكنه تراجع عن استقالته بعد مظاهرات حاشدة طالبت بعودته إلى الرئاسة، وبين عامى 1967 و1968عين عبد الناصر نفسه رئيسا للوزراء بالإضافة إلى منصبه كرئيس للجمهورية، وشن حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي المفقودة في حرب 1967، وبدأ عملية عدم تسييس الجيش وأصدر مجموعة من الإصلاحات الليبرالية السياسية.
وفى عام ١٩٧٠، وعقب انتهاء قمة جامعة الدول العربية التى عقدت فى عام 1970، توفى عبد الناصر إثر تعرضه لنوبة قلبية، وشيع جنازته في القاهرة أكثر من خمسة ملايين شخص.
وتعرض عبد الناصر لعدة محاولات اغتيال في حياته، وكان من بينها محاولة اغتيال نسبت لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وقد نفت الجماعة علاقتها بالحادثة، أمر ناصر بعد ذلك بحملة أمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين.
عرف ناصر بعلاقته الحميمة مع المصريين العاديين، وقدرته على تمثيل الأصالة المصرية، في الانتصار أو الهزيمة، وساهمت الصحافة الوطنية في تعزيز شعبيته، خاصة بعد تأميم وسائل الإعلام الرسمية، وكان خطيبا ماهرا، حيث ألقى 1359 خطبة بين عامى 1953 و1970، وهو رقم قياسي بالنسبة لأي رئيس مصري.
ورغم مرور كل هذه الأعوام على رحيل عبد الناصر، وعدم معاصرة الجيل الحالي له، إلا إنه يبدو وكأنه غادرنا بالأمس، فصورته حاضرة في العقل المصري والعربي، ويبدو فيها رمزا عصيا على الرحيل والغياب، بشخصيته المتفردة، فقد عاش بمقاييس الزمن حياة قصيرة، إلا أن السنوات الـ 18 من حكمه مثلت فصلا استثنائيا في المشهد المصرى والتاريخ العربي كله.
ويعتبر ناصر شخصية بارزة في جميع أنحاء الوطن العربي، ورمزا للوحدة العربية والكرامة، وشخصية هامة في تاريخ الشرق الأوسط الحديث وبطل العدالة الاجتماعية في مصر، حيث أضفى شعورا بالقيمة الشخصية والكرامة الوطنية، التي كان المصريون والعرب لا يعرفونها منذ 400 عام.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول تعليق من السيسي على دعوات الفوضى والتخريب (فيديو)

منذ يوم

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

منذ حوالي 15 ساعة

"فيفا" يصدر بيانًا بشأن أزمة التصويت لـ"محمد صلاح"

ads

الصور

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

image description

الآلاف يهتفون لمصر من أمام المنصة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

بالفيديو.. محمد موسى يكشف فضيحة معتز مطر الجنسية بشقة الرحاب

جريمة على الهواء.. "الجزيرة" تحرّض على اغتيال الرئيس السيسي

القوات المسلحة: القضاء على 118 تكفيرياً واستشهاد وإصابة ضابط و9 جنود

أيام زمان

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

حفيد عبد الوراث عسر: رفض عملي بالفن.. وشرط عدم استغلالي لاسمه

الصحة

اليابان تستورد فيروسات مميتة لتعزيز الإجراءات الوقائية

بشرى.. الذكاء الاصطناعى يشخص السرطان بدقة

إطلاق منصة على الإنترنت لتعزيز المعرفة حول الوقاية من سرطان الرئة

"قلة النوم" تزيد من خطر الإصابة بالسمنة

الرئيس نيوز

‏حمدوك يدعو إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مصر أمام مجلس حقوق الإنسان تؤكد أهمية احترام الحق في المياه

التخطيط: تنفيذ 2585 مشروع في الصعيد ومحافظات الحدود خلال عام

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع في مختلف القطاعات بتكلفة 490 مليار جنيه خلال 18/2019

منوعات

بريطانيا: ارتفاع عدد الأثرياء الأجانب

بيع نقود عليها صورة ملك بريطاني تنازل عن العرش من أجل الحب

بـ 18.67 مليون دولار.. بيع سيارات ابن رئيس غينيا في المزاد

اليابان تشيد بتحقيق التفوق في الفضاء والأمن الإلكتروني

كشكول

"الخشت": الإرهاب يظل عملاً خسيساً ضد الأخلاق

بالصور.. المعلمون ينظمون أكبر مسيرة في تاريخهم لتأييد "السيسي"

رئيس جامعة المنيا ينعي شهداء الوطن بسيناء

اليوم.. بدء حملة "أمانة الكلمة" بمشاركة 3500 واعظ وواعظة

إسلام سياسي

شيخ الأزهر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في معاركتهم ضد الإرهاب

القوات المسلحة: مقتل ١١٨ تكفيريا وتدمير ٢٧٣ عبوة ناسفة بشمال سيناء

السيسي ينعى شهداء الوطن: إنا لمنتصرون بفضل جيش مصر القوي

فشل الإخوان عرض مستمر.. تظاهرات الجماعة على السوشيال ميديا فقط


زيت وسكر

مسيرة حاشدة للعاملين لشركة الدلتا للسكر أمام النصب التذكارى دعما للدولة

التأمين الصحى: النظام الاليكترونى للمنظومة يقضى على الزحام

ضبط ٦٠ الف طن من الذرة الصفراء غير صالحة للاستخدام الآدمي.. والنيابة تحقق

“التنمية المحلية “تستقبل رئيس المعونة الأمريكية بالقاهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
مؤمن المحمدي
أزمة صلاح
د.كريمة الحفناوى
مسرحية المسيح يُصلب فى فلسطين.. القضية مانتهتش
المزيد

الثقافة

محاضرات وورش فنية متنوعة بثقافة بنى سويف

"إبداع الملائكة" ورشة فنية بثقافة بورسعيد

انطلاق احتفالية 100 ألف شاعر من أجل التغيير بالكتب خان

"التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى" بمكتبة القاهرة الكبرى اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك