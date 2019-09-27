شباب أهلي دبي يكتسح الفجيرة بخماسية في دوري الخليج العربي

اكتسح فريق شباب الأهلي دبي ضيفه الفجيرة 5-1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل خورفكان مع ضيفه حتا1-1.

وسجل أهداف شباب الأهلي دبي لوفانور هنريكي دي سوسا في الدقيقة السادسة ومحمد جمعة عيد في الدقيقة 16 وياسر سالم، لاعب الفجيرة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69 وفيدريكو كارتابيا في الدقيقة 73 ومحمد جابر في الدقيقة 89، فيما سجل هدف الفجيرة الوحيد حميد عباس في الدقيقة 35.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى ست نقاط لينتزع صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام الشارقة والعين، فيما توقف رصيد الفجيرة عند ثلاث نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، تعادل خورفكان مع ضيفه حتا1-1 وتقدم خورفكان بهدف سجله رافاييل جيماريس في لدقيقة 46 وتعادل عبد الله كاظم لحتا في الدقيقة 68.

وحصد خورفكان أول نقطة له في المسابقة وهو نفس الأمر بالنسبة لفريق حتا.