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مصر

وزير الري يبحث مع نائب الدقهلية أزمات المياه بالمحافظة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اجتمع وزير الموارد المائية والري، مع المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، والنائب إلهامي عجينة عن محافظة الدقهلية، بحضور المهندسة إيمان عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب بمكتب الوزير، وذلك لاستعراض الطلبات المقدمة منه فيما يخص شبكات الترع والمصارف بدائرته ودراستها وحسمها، وعلاج أية أزمات تتعلق بوصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم أقصى الاحتياجات.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن التوجه الدائم للوزارة هو الحرص على التفاعل والتجاوب المستمر مع أعضاء النواب ومع كافة المستخدمين بما يذلل كافة العقبات، ويحقق متطلبات جميع المستفيدين في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية.

وقال رئيس مصلحة الرى، إن خطة العام الجديد تستهدف استكمال وتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية، مشيرًا إلى وضع الحلول المناسبة لأي مشكلات أو عوائق تتسبب فى عدم وصول المياه إلى مختلف الأراضى الزراعية، والتنسيق مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لحسم الشكاوى.

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