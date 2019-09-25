بالأسماء.. إحالة 6 مسئولين بـ"الوطنية للإعلام" للمحاكمة

أحالت وزارة العدل 3 محامين و3 مسئولين من قيادات الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية تتعلق بمهام أعمالهم الوظيفية.



أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 39 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المقررة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملهم.



وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل عن أن "حسام. س" المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، تقاعس عن اتخاذ إجراءات جدية متتابعة حيال التحقيق الإداري رقم 3372017 لمدة ستة أشهر، ولم يراعِ الأحوال الفنية للتحقيقات وفقًا للقانون وقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 77 قضائية.



وتبين من أوراق القضية أن "أحمد. ع" المحامي، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات الجدية حيال التحقيق رقم 2842017 لمدة ستة أشهر.



وتضمنت التحقيقات أن "شريف. م" المحامي لم يراعِ الأحوال الفنية للتحقيقات في التحقيق رقم 3302017، وتقاعس عن تحقيق أوجه دفاع المشكو في حقه.



وانتهت التحقيقات إلى أن "مصطفى. م" كبير محامين بالهيئة، و"هاشم. أ" مدير إدارة التحقيقات، و"محمد. ع" كبير محامين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع للهيئة الوطنية للإعلام أهملوا في الإشراف على أعمال المحالين من الأول حتى الثالث مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.