الإسماعيلي يبدأ استعداداته لمبارة أهلي بني غازي في تونس غدًا

وصل فريق النادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إلى تونس لملاقاة أهلي بني غازي في مبارة الإياب من دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال –البطولة العربية سابقًا-، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المنستير بتونس.



ويبدأ الفريق تدريباته غدًا الأربعاء، استعدادًا للمبارة وسط حماس كبير من اللاعبين في الصعود لدور الـ16 من البطولة.



وكان النادي الإسماعيلي حقق فوزًا ثمينًا على أهلي بني غازي في المبارة الأولى والمقامة على ملعب النادي الإسماعيلي بأربعة أهداف نظيفة.



يشار إلى أن الصربي ميودارج يسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أعلن في المؤتمر الصحفي لمبارة أهلي بني غازي عن مشاركته في البطولة من أجل التتويج بها.