رويس ينفجر غضبًا في وجه مراسل تليفزيوني

انفعل ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، على أحد الإعلاميين، عقب تعادل فريقه مع آينتراخت فرانكفورت (2-2)، اليوم الأحد، في خامس جولات الدوري الألماني.



فخلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا"، تحدث رويس بانفعال، عندما سأله المراسل حول دور عقلية لاعبي دورتموند في إهدار نقطتين، حيث رد عليه قائلا: "هل أنت جاد؟ أنت تفاجئني بعقليتك الغبية الأسبوع تلو آخر، نحن لم نتلق هدفًا بسبب عقلية الفريق، لكن لضعف الجهود الدفاعية".



وأضاف: "على أي حال، كنا أغبياء بعد التعادل، لكن لا تأتيتي كل أسبوع لتتحدث معي حول هذا الهراء.. عندما تتقدم (2-1) فأنت تعلم أن فرانكفورت بإمكانه العودة في أي وقت، لذا كان يتحتم علينا الدفاع بشكل جيد في آخر 5 دقائق".



وبهذا التعادل، استقر دورتموند في المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا، بعدما وصل للنقطة العاشرة، ليتأخر عن لايبزيج المتصدر بفارق 3 نقاط.

