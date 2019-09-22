فافر يلوم لاعبي دورتموند

وجه لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، اللوم للاعبي فريقه بعد إهدار نقطتين بالتعادل مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-2)، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.



واستقبل دورتموند هدفًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، لينجح فرانكفورت في معادلة النتيجة بنيران صديقة، بعدما وضع الدنماركي توماس ديلاني الكرة بالخطأ في مرمى الحارس رومان بوركي.



وخلال تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لدورتموند، قال فافر: "نحن نادمون على التعادل في نهاية المباراة، لكننا خلقنا فرصًا لتسجيل أهداف أكثر، لكننا لم نحسن استغلالها، ولم نكن جيدين في فترات متفاوتة".



وأضاف: "يتوجب علينا التركيز جيدًا للحفاظ على الكرات بشكل أفضل، رغم أننا سيطرنا على مجريات اللعب وأحرزنا هدفًا بعد 10 دقائق، لكن كان ينبغي علينا الاستمرار على ذات النهج".



وأشار فافر إلى الفرص التهديفية المحققة التي سنحت لفريقه في الشوط الثاني، إذ تناوب لاعبوه على إهدارها واحدة تلو أخرى، مضيفًا: "لا يمكنك السيطرة على المباراة لمدة 90 دقيقة".



وفي ختام تصريحاته، قال المدرب السويسري: "بشكل عام، كان الأداء جيدًا، لكنه لم يكن كافيًا، والأمر لا يتعلق بعقلية اللاعبين، فنحن خلقنا فرصًا بالفعل، لكن الختام لم يكن بأفضل شكل".



الجدير بالذكر أن دورتموند استقر في المرتبة الثالثة بجدول البوندسليجا بعدما حصد 10 نقاط، ليتأخر عن لايبزيج، المتصدر، بفارق 3 نقاط.

