حكيمي أساسيًا مع دورتموند أمام فرانكفورت

يبدأ المغربي أشرف حكيمي أساسيًا في تشكيلة بوروسيا دورتموند أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي ستقام على ملعب كومرزينك أرينا، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الألماني.



ولم تشهد تشكيلة أسود الفيستيفال أي تغييرات، حيث واصل المدرب السويسري لوسيان فافر اللعب بتشكيلة ثابتة كما عهد في المباريات الماضية.



وجاءت تشكيلة دورتموند على النحو التالي:



بوركي، حكيمي، أكانجي، هوميلز، جيريرو، ديلاني، فيتسل، هازارد، سانشو، رويس وألكاسير.



وتضم تشكيلة فرانكفورت كلًا من:



تراب، فيرنانديز، سو، كوستيتش، هينتيريجير، توري، هاسيبي، دورم، كوهر، أندريه سيلفا وباسيينسيا.

