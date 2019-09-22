عمرو مرعى يقود المقاصة لفوز مثير على أسوان

حقق فريق مصر المقاصة فوزًا مهمًا على حساب مضيفه أسوان بنتيجة (3-2) اليوم الأحد، باستاد أسوان في الجولة الأولى للدوري المصري لكرة القدم.



تقدم الأوغندي خالد أوتشو لصالح المقاصة في الدقيقة 30، وتعادل محمود نعيم لأسوان في الدقيقة 33، وتقدم أحمد عبدالظاهر لأسوان في الدقيقة 37.



وتألق عمرو مرعي مع المقاصة وسجل هدفين في الدقيقتين 64 و78 ليقود فريقه لقلب الطاولة على أسوان.



وحصد المقاصة فوزه الأول بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو ورفع رصيده إلى 3 نقاط، بينما يبقى أسوان بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي بلا رصيد.

