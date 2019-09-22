يلا شوت NOW PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر kora star كورة جول II7sry رابط ماتش ليفربول SALAH NEW متعدد

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الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:22 م
جريدة الدستور
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يستضيف فريق تشيلسي , مساء اليوم الأحد , نظيره فريق ليفربول , في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز , في اللقاء البذي سيقام على على ملعب " أولد ترافور " . 


ويحتل فريق ليفربول صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر الذي فاز أمس , بينما يحتل فريق تشيلسي المركز التاسع مؤقتاً برصيد 8 نقاط . 


تشكيلة تشيلسي المتوقعة:

كيبا


ألونسو - كريستينسن - زوما - أزبيليكويتا


كوفاسيتش - جورجينيو - كانتي


ويليان - أبراهام - رودريجيز


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

تشيكلة ليفربول المتوقعة:

أدريان


روبيرتسون - فان ديك - ماتيب - أرنولد


فينالدوم - فابينيو - هندرسون


ماني - صلاح - فرمينيو

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