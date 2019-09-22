يلا شوت NOW PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر kora star كورة جول II7sry رابط ماتش ليفربول SALAH NEW متعدد

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الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:22 م
يستضيف فريق تشيلسي , مساء اليوم الأحد , نظيره فريق ليفربول , في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز , في اللقاء البذي سيقام على على ملعب " أولد ترافور " .
ويحتل فريق ليفربول صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر الذي فاز أمس , بينما يحتل فريق تشيلسي المركز التاسع مؤقتاً برصيد 8 نقاط .
تشكيلة تشيلسي المتوقعة:
كيبا
ألونسو - كريستينسن - زوما - أزبيليكويتا
كوفاسيتش - جورجينيو - كانتي
ويليان - أبراهام - رودريجيز
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تشيكلة ليفربول المتوقعة:
أدريان
روبيرتسون - فان ديك - ماتيب - أرنولد
فينالدوم - فابينيو - هندرسون
ماني - صلاح - فرمينيو