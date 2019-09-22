يلا شوت NOW PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر kora star كورة جول II7sry رابط ماتش ليفربول SALAH NEW متعدد

يستضيف فريق تشيلسي , مساء اليوم الأحد , نظيره فريق ليفربول , في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز , في اللقاء البذي سيقام على على ملعب " أولد ترافور " .









ويحتل فريق ليفربول صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر الذي فاز أمس , بينما يحتل فريق تشيلسي المركز التاسع مؤقتاً برصيد 8 نقاط .









تشكيلة تشيلسي المتوقعة:





كيبا









ألونسو - كريستينسن - زوما - أزبيليكويتا









كوفاسيتش - جورجينيو - كانتي









ويليان - أبراهام - رودريجيز









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تشيكلة ليفربول المتوقعة:





أدريان









روبيرتسون - فان ديك - ماتيب - أرنولد









فينالدوم - فابينيو - هندرسون









ماني - صلاح - فرمينيو