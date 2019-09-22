bein لايف مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Yalla shoot بدون تقطيع اونلاين بث مباشر ماتش ليفربول كورة ستار النقل الحي

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يقدم موقع الدستور، خدمة البث المباشر للمباراة المرتقبة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بين ليفربول وتشيلسي، ضمن لقاءات الجولة الـ6.





ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي، وتنطلق في تمام الـ 5:30 مساءا بتوقيت القاهرة، عبر قناة "bein sports hd2"، بتعليق رؤوف خليف.





ليفربول يدخل اللقاء في صدارة جدول الدوري برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي قبل مباراة اليوم في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.





بث مباشر مباراة ليفربول ضد تشيلسي

وفي سباق الهدافين، يسعى تامي أبرهام، مهاجم تشيلسي في مواصلة هز الشباك من أجل الوصول لهدفه الثامن ومعادلة سيرجو أجويرو أو تخطيه حال تسجيل هدفين.





وعلى الجانب الأخر، يأمل محمد صلاح وساديو ماني لمواصلة الزحف نحو ترتيب هدافي البريميرليج، حيث يمتلك كلا منهم 4 أهداف، فيما يتصدر الأرجنيتني أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الترتيب برصيد 8 أهداف.





مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

يُذكر أن أخر لقاء جمع الفريقين، تحت القيادة الفنية الحالية، يوركن كلوب مع ليفربول، وفرانك لامبارد مع تشيلسي، كانت في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ونجع الريدز في حصد اللقب بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.



