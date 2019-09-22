رئيس وزراء اليمن يبحث مع محافظ شبوة معالجة الأحداث الأخيرة

بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الأحد، مع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة آثار وتداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، على خلفية التصعيدات التي نشبت بين الحكومة الشرعية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية في أبين وشبوة منذ العاشر من أغسطس الماضي.



واستعرض اللقاء، مستوى تنفيذ التوجيهات لتطبيع الأوضاع في محافظة شبوة أثناء زيارة رئيس الوزراء للمحافظة عقب الأحداث مباشرة، وما تم تحقيقه في جميع المجالات بما في ذلك في الجوانب الصحية والخدمية والتنموية وإدماج أفراد "النخبة الشبوانية" ضمن قوام الجيش والأمن، بموجب توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.



وفي وقت سابق، وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بضرورة استعادة مؤسسات الدولة وعودة اليمن إلى دوره الفاعل في محيطه الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن صفحة "الحوثيين" ستطوى بلا رجعة.



وشدد خلال لقائه محافظ محافظة الجوف اليمني اللواء أمين العكيمي، في مدينة الرياض، على ضرورة اليقظة ومزيد من التدريبات وترتيب الصفوف لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف واليمن ككل.



كما التقى الرئيس هادي، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، الذي أطلعه على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطة المحلية لاحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.