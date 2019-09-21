تشكيلة الاتحاد السعودي في مباراة اليوم ضد الهلال

يستقبل نادي الاتحاد، نظيره الهلال، في مدينة جدة، في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويتصدر الحوت الأزرق، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يأتي نظيره النمور في المركز الرابع عشر بـ3 نقاط من مباراتين فقط.



– جاء تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال كالتالي..



حراسة المرمى: فواز القرني.



الدفاع: حمدان الشمراني – زياد الصحفي – مروان دا كوستا – سعود عبدالحميد.



الوسط: خالد السميري – كريم الأحمدي – عبدالإله المالكي – كارلوس فيلانويفا.



الهجوم: رومارينيو – أليكساندر بريجوفيتش.