لايبزج يمدد عقد حارسه جولاكسي ويبحث عن أول انتصار في بريمن

أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم،اليوم الجمعة، تمديد تعاقد الحارس بيتر جولاكسي مع الفريق حتى 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي.



وانضم الحارس لفريق لايبزج في 2015، عندما كان الفريق ينافس في الدرجة الثانية، وخاض معه 141 مباراة،وكان عقده السابق ينتهي في 2022.



وجاء تمديد تعاقد جولاكسي مع النادي ليدعم الفريق على عكس أنباء الفريق المتعلقة بمبارته غدا السبت أمام مضيفه فيردر بريمن، حيث يهدف لايبزج لمواصلة سلسلة انتصارته المتتالية منذ بداية الموسم.



وتأكد غياب المهاجم باتريك ستشيك ولاعب خط الوسط كيفن كامبل بسبب الإصابة في الكاحل، بينما يكافح مارسيل هالستينبرج للتعافي من إصابة في الفخذ، وغاب إبراهيما كوناتي عن تدريب الفريق بسبب مشاكل في الدورة الدموية.



ويكتنف الغموض موقف المهاجم يوسف بولسن، خاصة وأن زوجته تستعد للولادة، وقال جوليان ناجلسمان مدرب الفريق في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:" إنها حامل وتم تحديد موعد الولادة. لا يجب أن نضخم الأمور، بالتأكيد هناك المزيد من الأشياء المهمة في الحياة أكثر من مباراة كرة قدم".



وربما يشارك ماتيوس كونها بدلا من بولسن، في حالة غيابه.



ويعاني أيضا فريق بريمن من العديد من الإصابات ولكن الفريق لم يكن على أرضه صيدا سهلا لفريق لايبزج من قبل، حيث خسر فريق لايبزج مباراتين وتعادل في مباراة في آخر ثلاث جولات.



وكان أداء ناجلسمان أفضل قليلا حيث فاز في مباراة واحدة فقط في آخر خمس زيارات له مع فريقه السابق هوفنهايم.



وقال ناجلسمان:"لم نفز في بريمن من قبل، ولكننا نريد تغيير هذا شعوري الدفين أننا سنحقق الانتصار غدا".