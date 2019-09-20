الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 21 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

جماهير ريال مدريد تطالب بإقالة زيدان

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:46 ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
وكالات
طباعة
يبدو أن أيام الفرنسي، زين الدين زيدان، باتت معدودة على رأس الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد، بعدما بدأت فئة عريضة من جماهير الفريق الملكي تطالب بإقالته.

انقلاب جماهير الريال على المدرب الفرنسي، الذي قاد "الميرينجي" في ولايته الأولى (2016-2018) لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، جاء بعد المستوى المتذبذب والباهت الذي ظهر به الفريق منذ تسلم زيدان زمام الأمور في ولايته الثانية (منذ مارس 2019 حتى الآن).

وتعرض الفريق في ولاية زيدان الثانية، لهزائم مفاجئة وثقيلة، آخرها لخسارة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأثارت إحصائيات الريال في مباراة سان جيرمان غضب وسخط الجماهير، حيث أظهرت أن لاعبي الفريق الملكي لم يستطيعوا تسديدة أي كرة على مرمى الفريق الباريسي.

هذه النتائج السلبية والأداء غير المقنع، جعل بعض مشجعي الريال يشككون في قدرات زيدان التدريبية، حتى أنهم أرجعوا نجاحاته في ولايته الأولى، لنجم الفريق السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال أحد المشجعين في هذا الصدد لصحفية "the sun" البريطانية: "زيدان هو محتال حقيقي. في ولايته الأولى مع ريال مدريد، نجح فقط بفضل أعظم اللاعبين كريستيانو رونالدو".

صلة بالموضوع علق مشجع آخر: "بدون رونالدو انتهى زيدان كمدرب، كيف يمكن أن تنفق 500 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين جدد ويلعبون بهذا السوء".

أما مشجع ثالث فقد قال: "باريس سان جيرمان حتى بدون نيمار، ومبابي، وكافاني (غاب الثلاثي عن مواجهة ريال مدريد لأسباب مختلفة)، سحق الريال، 99 بالمئة من نجاحات زيدان كانت بفضل رونالدو".

وعاد زيدان لتدريب ريال مدريد في ولايته الثانية في مارس الماضي، خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

في ليلة السوبر.. كهربا يدعم الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح يرحل عن ليفربول؟.. كلوب يجيب

منذ حوالي 14 ساعة

إطلالة رانيا يوسف بـ"الجونة السينمائي" تثير الجدل من جديد (صور)

منذ يومين

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

ads

الصور

image description

150 صورة ترصد إطلالات النجوم في مهرجان الجونة السينمائي

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

الأكثر قراءة

قتيل و5 جرحى في إطلاق نار قرب البيت الأبيض

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

حجز بطلان تطبيق عقود الإيجارات القديمة على الأشخاص الاعتبارية كمستأجرين للتقرير

أيام زمان

حيلة محمد عبدالوهاب للاتصال بالتليفون حتى لا يتسرب الرقم

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

الصحة

عملية زراعة قلب ناجحة لرضيعة عمرها 66 يوما في الصين

سول: لا توجد حالات إضافية بحمى الخنازير الأفريقية

دراسة يمكن رصد العلامات المبكرة لـ"سكري" النمط الثاني بين الأطفال

السنغال تقدم العلاج المجاني للمصابات بسرطان الثدي

الرئيس نيوز

التخطيط تعلن مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2019/2020

ترامب: لم ارتكب أي مخالفات خلال محادثاتي الهاتفية مع القادة الأجانب

إصابة أشخاص بإطلاق نار في واشنطن

رئيس وزراء السودان يٌعين قيادات جديدة فى عدة وزارات

منوعات

دراسة: سم عصبي ربما يكون وراء مرض مبعوثي كندا في كوبا

سول الـ 23 عالميًا في مؤشر التقدم الاجتماعي

نجاة سائح بولندي في هجوم أنثى دب شرسة برومانيا

طالبة من جنوب أفريقيا تخترع ماصة قابلة للأكل

كشكول

جامعة الزقازيق: الكشف على 19 ألف طالب حتي الآن

استقبال 58 ألف طالب بجامعة سوهاج.. و5 آلاف بالمدن

15 أكتوبر آخر موعد لتسديد المصروفات بجامعة أسيوط.. واستثناء لغير القادرين

"عسكر" تشهد ختام أول دورة تدريبية عن حقوق وواجبات المعيد بجامعة الزقازيق

إسلام سياسي

القصة الكاملة للتظاهرات الفرنسية المهاجمة لأمير قطر بمشاركة مصرية

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب


زيت وسكر

قريبًا.. تدمير الأورام السرطانية بهذه الطريقة

الحكومة تبحث آليه دعم صغار المزارعين

شرطة التموين تواصل جهودها ضلبط الأسواق

ضخ كميات كبيرة من ألبان الأطفال المدعمة

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
ثروت الخرباوي
خطاب دينى جديد
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة رواية "شاي باللبن في الزمالك"

الساقي تطرح "عن الشرق المفقود" في طبعته العربية

"تاهيتي" على طاولة نادي إدراك للكتاب اليوم

سكر أسود جديد الكاتب عمرو كمال عن الثقافة الجديدة

صفحتنا ع الفيس بوك