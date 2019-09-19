بيرهوف يرفض انتقادات هونيس بشأن حراسة المرمى في المانشافت

رفض أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم الانتقادات التي وجهها أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ بشأن عدم دعم مانويل نوير في المنتخب الوطني.



وقال بيرهوف، اليوم الخميس، في رد على استفسار: "الاتهامات فاجأتني، لا أفهمها".



وقال بيرهوف 51 عامًا إنه لا يرى أي سبب لدى يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني ليتورط في المناقشة العلنية بين نوير، حارس بايرن ميونخ، ومارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، وبديل نوير في المنتخب الألماني.



وقال بيرهوف: "قال مدرب المنتخب الوطني في وقت سابق، نهاية العام الماضي إنه سيبني المنتخب بداية من مانويل حتى بطولة أمم أوروبا عندما لا يحدث أي شيء استثنائي".



وأضاف: "لا أعرف إذا كان عليك أن تعيد باستمرار تكرار أن أداء مانويل الحالي يتحدث عن نفسه".



وتابع: "وفي نفس الوقت، يرى المدرب مستويات رائعة من مارك أندريه تير شتيجن الذي سيحصل على فرصته".