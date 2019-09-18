ميلان والإنتر متفائلان بشأن ملعبهما الجديد

يستعد ناديا إنتر ميلان وآي سي ميلان للعمل من اجل بناء ملعب مشترك جديد خاص بهما، حيث أنهما متفائلان على إطلق ملعب جديد خاص بهما.





ويبدو أن إنتر وميلان قررا الانتقال إلى خيار بناء ملعب جديد، بدلًا من شراء ملعب “سان سيرو” الخاص بهما حاليًا، والمملوك للمدينة، رغم أن عمدتها أكد بأنه عُرض للبيع عليهما.



وهنالك تأكيدات على اتفاق من أجل بناء ملعب جديد، معتبران أن شراء ملعب سان سيرو وتطويره سيكلف أكثر من الناحية المادية، بسبب وجود مشاكل عميقة داخله.



وقال المدير العام للإنتر أليساندرو أنتونيلو “نعمل مع عمدة المدينة ونشعر بالتفاؤل بشأن مشروع الملعب الجديد، لقد سار الاجتماع بشكلٍ جيد، وأعتقد بأن كل شيء سينتهي على ما يرام”.



ومن جهة أخرى، تحدث رئيس السلطة المحلية لامبيرتو بيرتولي، بقوله “الناديان قدما أسباب المشروع والاقتراحات، في غضون أسبوع تقريبًا سوف ندعو اللجان الأولى لتقديم المشروع والنظر في ما إذا كان المشروع للمصلحة العامة، مع التركيز على مصالح المدينة وسكانها”.