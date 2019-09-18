جريزمان راضيا بنتيجة التعادل أمام بوروسيا دورتموند

يشعر اللاعب الفرنسي في صفوف نادي ​برشلونة​ أنطوان ​جريزمان​ بارتياح كبير لنتيجة المباراة السلبية التي جمعت فريقه في مواجهة بوروسيا ​دورتموند​ الالماني وذلك ضمن افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وفي حديث نقلته صحيفة "ماركا" الاسبانية قال فيه: "مارك اندريه تير شتيجن نجح في التصدي لركلة جزاء وكان له تدخلات أخرى مهمة".



واضاف: "لم ننجح في هز شباك دورتموند، وهذا امر يجب ان نعمل عليه لتحسينه، لكن في النهاية حصدنا نقطة".



وتابع:"حين تلعب خارج ملعبك يكون الامر مختلف جدا، خصوصا ان الجماهير تلعب دورا كبيرا وتضغط عليك بشكل كبير، كما ان المنافس في ملعبه يلعب بشكل مختلف وكان يجب علينا التسجيل او خلق فرصا اكثر".



وواصل: "لم نستطيع التصويت على المرمى، يجب علينا العمل لتحسين الكثير من الأمور".



وعن تاقلمه مع الفريق ختم بالقول: "هذا هو الشهر الثاني لي في برشلونة، وعلي ان احفظ تحركات زملائي سواريز وميسي وديمبيلي، وأن نكون أكثر جماعية على أرض الملعب".