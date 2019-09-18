غياب البا عن صفوف برشلونة لمدة قصيرة

تحدثت تقارير صحفية عن الاصابة التي تعرض لها لاعب ​برشلونة​ الاسباني جوردي البا خلال مباراة فريقه امام بوروسيا ​دورتموند​ على ملعب سيغنال آيدونا بارك وانتهت بنتيجة التعادل السلبي ضمن تطار منافسات الجولة الاولى من دوري الابطال وكان اللاعب الاسباني غادر المباراة قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق بسبب مشكلات عضلية.



واكدت صحيفة "ماركا" الاسبانية ان الفحوصات التي خضع لها اللاعب اظهرت انه لا يعاني من اي تمزق عضلي في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، وحددت مدة الغياب ما بين اسبوع الى اسبوعين.



وهذا يعني ان اللاعب سيغيب عن المواجهات التالية غرناطة، فياريال، وعلى الأرجح خيتافي، ويمكن أن يعود في مباراة دوري الابطل المقبلة امام الانتر في 2 اكتوبر المقبل.