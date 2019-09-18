حكيمى: إهدار الفرص السهلة سبب تعادلنا مع برشلونة

أرجع المغربي أشرف حكيمي، ظهير بروسيا دورتموند الألماني، تعادل فريقه سلبيا مع برشلونة الإسباني بالجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا، إلى عدم استغلال الفرص السهلة التي أتيحت لفريقه.



وقال حكيمي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كانت لدينا العديد من الفرص السهلة المتاحة للتسجيل، لكننا أهدرناها بغرابة، الشيء الإيجابي أننا خلقنا كل هذه الفرص".



وأضاف "علينا أن نكون أكثر دقة في التسديد على المرمى خلال المباريات المقبلة، كان بإمكاننا الفوز على برشلونة لكننا أضعناه".



وعلق اللاعب المغربي الدولي على ركلة الجزاء التي أهدرها فريقه بقوله: "ماركو رويس سدد بشكل جيد، لكن الحارس مارك تير شتيجن تصدى بطريقة رائعة، هما زميلان في المنتخب الألماني ويعرفان بعضهما جيدا".



وكان مارك أندريه تير شتيجن، حارس البارسا، تصدى لركلة الجزاء التي سددها ماركو رويس، قائد دورتموند، في الدقيقة 57، فضلا عن تصديه لتسديدات خطيرة، ليساهم في خروج فريقه بنقطة التعادل.



يذكر أن اللقاء الآخر بالمجموعة السادسة نفسها، تعادل فيه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 1-1 على أرضه مع سلافيا براج التشيكي، لتتساوى الفرق الأربع في رصيد نقطة وحيدة.



وشارك حكيمي صاحب الـ20 عاما، المعار من ريال مدريد الإسباني، في 7 مباريات مع دورتموند هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.