إجبار الطالبات الفلسطينيات على ارتداء الحجاب يثير الجدل (فيديو)

أثار القرار الصادر من بعض المدارس داخل غزة، بارتداء الطالبات، تحت سن 17 سنة، زيا مكونا من جلباب وغطاء رأس للطالبات، الجدل بين النشطاء الفلسطينيين.



وقالت الناشطة الحقوقية الفلسطينية نادية أبونحلة، فى حوارها مع قناة "الغد"، إنه لا يوجد قرار رسمي يفرض زيًا شرعيًا يتمثل في غطاء رأس وجلباب على طالبات المدارس دون سن السابعة عشرة فى غزة، وإنما صدر قرار فردي من بعض الهيئات التعليمية فى بعض المناطق وبعض المدارس.



وأضافت أن هناك معارضة قوية وممانعة من الأهالي لتمرير هذا القرار غير الرسمى، مشيرًة إلى أن هناك بعض المناطق التعليمية التي عملت على فرض هذا القرار غير الرسمي بقوة على الطالبات.



وطالبت أبونحلة الطالبات والأهالي بممارسة حقهن في الاعتراض على هذا القرار، مضيفًة أنه يجب محاسبة كل الهيئات التعليمية التى تمارس هذة الممارسات، والضغوطات على الطالبات.



وأردفت: "للأسف الشديد هناك سطوة طبقية لبعض المناطق التى توجد فى الريف والقرى، ويتم تمرير هذه السياسات على تلك المناطق، وتحديدًا المدارس التى توجد فى المخيمات والقرى"، مطالبة هذه المدارس بتطبيق الزي الرسمي الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم.



وأشارت إلى أن هذا الزي الرسمي لوزارة التربية والتعليم لا يفرض الجلباب ولا يفرض غطاء الرأس، ولكنه يراعي القيم الاجتماعية المقبولة لكل أطراف المجتمع.



وترى بعض إدارات المدارس في ذلك الزي اتباعًا للشرع، في حين عبر الكثير من الأهالي عن استيائهم، وقناعاتهم بأن هذا الأمر يتنافى مع قانون التعليم والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات.



يذكر أن بعض المدارس تفاقمت فيها المشكلة وتطورت إلى اندلاع خلافات قوية بين مسئولي تلك المدارس وبعض الأهالي.

