الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إجبار الطالبات الفلسطينيات على ارتداء الحجاب يثير الجدل (فيديو)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:37 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أثار القرار الصادر من بعض المدارس داخل غزة، بارتداء الطالبات، تحت سن 17 سنة، زيا مكونا من جلباب وغطاء رأس للطالبات، الجدل بين النشطاء الفلسطينيين.

وقالت الناشطة الحقوقية الفلسطينية نادية أبونحلة، فى حوارها مع قناة "الغد"، إنه لا يوجد قرار رسمي يفرض زيًا شرعيًا يتمثل في غطاء رأس وجلباب على طالبات المدارس دون سن السابعة عشرة فى غزة، وإنما صدر قرار فردي من بعض الهيئات التعليمية فى بعض المناطق وبعض المدارس.

وأضافت أن هناك معارضة قوية وممانعة من الأهالي لتمرير هذا القرار غير الرسمى، مشيرًة إلى أن هناك بعض المناطق التعليمية التي عملت على فرض هذا القرار غير الرسمي بقوة على الطالبات.

وطالبت أبونحلة الطالبات والأهالي بممارسة حقهن في الاعتراض على هذا القرار، مضيفًة أنه يجب محاسبة كل الهيئات التعليمية التى تمارس هذة الممارسات، والضغوطات على الطالبات.

وأردفت: "للأسف الشديد هناك سطوة طبقية لبعض المناطق التى توجد فى الريف والقرى، ويتم تمرير هذه السياسات على تلك المناطق، وتحديدًا المدارس التى توجد فى المخيمات والقرى"، مطالبة هذه المدارس بتطبيق الزي الرسمي الذي تطبقه وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أن هذا الزي الرسمي لوزارة التربية والتعليم لا يفرض الجلباب ولا يفرض غطاء الرأس، ولكنه يراعي القيم الاجتماعية المقبولة لكل أطراف المجتمع.

وترى بعض إدارات المدارس في ذلك الزي اتباعًا للشرع، في حين عبر الكثير من الأهالي عن استيائهم، وقناعاتهم بأن هذا الأمر يتنافى مع قانون التعليم والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات.

يذكر أن بعض المدارس تفاقمت فيها المشكلة وتطورت إلى اندلاع خلافات قوية بين مسئولي تلك المدارس وبعض الأهالي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

ياسر رزق: مرسي عرض رشوة على الرئيس السيسي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

الملك سلمان: السعودية ستدافع عن أراضيها أى كان المعتدي

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

فوائد العسل الملكي

طريقة جديدة لتحديد درجة نقاء المياه

أعراض وطرق الوقاية من سرطان القولون

الأطباء يحذرون من الاعتماد على أدوية دون وصفة طبية

الرئيس نيوز

رفع حالة الإستعداد لمواجهة موسم الأمطار بمدينة "الشروق"

الرئيس لوزير خارجية فرنسا: مصر تدعم الحل السياسي في سوريا

السيسي يوجه بالاستمرار في إصلاح وتطوير منظومتي "التعليم والصحة"

البنتاجون يكثف جهوده لمواجهة القوة الصاعدة للصين

منوعات

هذه الأعراض تكشف حقيقة إصابتك بسرطان الدماغ

كائن مميت يتسلل داخل فتاة أمريكية ويقتلها فى 7 أيام

ننشر نتائج امتحان الشهادة الثانوية ليبيا 2019 imtihanat

4 قواعد للحياة الجيدة

كشكول

رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال صيانة دار الضيافة

رئيس جامعة كفر الشيخ يُكرم مدير شئون التعليم والطلاب

مجازاة مسئولين بمدرسة وإدارة تعليمية بكفر الشيخ

بالفيديو.. بلطجي يسحل معلمة بـ"أحمد زويل لغات".. والمدرسة ترد

إسلام سياسي

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"

الصمت يخيّم على قادة إخوان بعد خسارة فرع تونس في الانتخابات الرئاسية


زيت وسكر

صرف علاوة 10% للعاملين بـ 76 مصنعًا بالإسماعيلية

نائب مدير العمل الدولية تلتقي ممثلي المنظمات النقابية الموفقة أوضاعها بمصر

الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من “الأوقاف”

تسجيل 160 ألف ملف أسرة إلكترونيًا في التأمين الصحي ببورسعيد

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

"الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" جديد حسام الدين فاروق

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

رئيس البيت الفني للمسرح يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية

"حى بن يقظان" رواية جديدة عن دار آفاق للنشر

صفحتنا ع الفيس بوك