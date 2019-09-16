نشأت الديهي: بعض النشطاء يُستخدمون لهدم الدولة دون علمهم

تساءل الإعلامي نشأت الديهي، عن سر ظهور المقاول محمد علي، والنشطاء السياسيين وائل غنيم ومسعد أبو فجر، وبهجت صابر، في هذا التوقيت، وبطريقة واحدة وآلية واحدة، وكلهم يشتمون في الرئيس والجيش.



وقال الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "لأنهم عاوزين يوقعوا البلد، فيضرب في الجيش، وينشر شائعة هنا وشائعة هناك، المخطط كبير، كل واحد مستخدم، وقد لا يعي أنه مستخدم".



وأضاف: "هو مش هيقول لك تعال اشتغل عميل ضد الدولة، لكن ياخدك يقولك عندك مشكلة تعال احلهالك، كل واحد له مدخل وطريقة".



وأردف:"سبوهم يشتموا، محدش بيشتم في دول فاشلة، بيشتمونا لأنها دولة ناجحة، فلا تترك أذنك لجهلاء، اقرأ وفوته على دماغك، لا تجعله ينتقل بدون تفكير".

