بالصور.. حفل نسمة محجوب فى العين السخنة

شاركت المطربة نسمة محجوب، نجمة الموسم الثامن من برنامج "استار أكاديمي" وفريق "Nour Project"، في إحياء احتفالية خاصة، حملت عنوان "آجواء مع الرقي الفني" وذلك على أحد شواطئ العين السخنة.



وتألقت نسمة محجوب بعدد كبير من أغانيها المميزة، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الطربية من التراث الشرقي والغربي التي نالت إعجاب الجميع من الحضور من نجوم المجتمع والمشاهير، ممن تواجدوا بناء على دعوات خاصة.



كما قدم فريق "Nour Project" عدد من أشهر مقطوعاتهم الموسيقية المحببة لدى الشباب من مختلف الأعمار وأحيا أولى فقرات الحفل الـ DJ أميل.



وقدم فقرات الحفل الإعلامي الإذاعي إيهاب صالح من نجوم FM، وقام بالتنظيم أحمد غانم ومحمد غانم "هاي ويف"، اللذان قاما بتقديم عدد من الحفلات في السنوات السابقة داخل ذلك المنتجع، وقام بإحيائها عدد من نجوم الغناء منهم محمد حماقي وسميرة سعيد وغيرهما.