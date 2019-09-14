الموت يفجع رامي جمال

أعلن الفنان رامي جمال عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وفاة والدة زوجته، وكتب "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي والرجل العزيز جدًا على قلبي اللواء سيد عبدالجواد الشاذلي نسألكم الدعاء له ولكل موتانا".



كان المطرب رامى جمال، طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "دايما بخير" عبر "يوتيوب" بمناسبة عيد الأم، من ألحان وتوزيع خالد عز، وكلمات محمد شرشر، وحققت نجاحا كبيرا.



