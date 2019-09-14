أسعار النيكل تسجل 17750 دولارًا اليوم

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم، بالأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 17750 دولار، مقارنة بنحو17692.5 دولار للطن أمس، بارتفاع قدره 57.5 دولارًا.



ويدخل معدن النيكل في تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات وأجهزة الحاسب الآلي، حسب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات.