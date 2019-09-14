إثارة وترقب في صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

أثارت الصحف البريطانية في الأيام الأخيرة الجدل بعد كشفها عن محاولات مستميتة من مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.



التقارير الإنجليزية التي تتحدث عن اهتمام اليونايتد بالتعاقد مع سانشو تم التأكيد عليها رسميًا بعد ذلك من قبل مسؤولي بوروسيا دورتموند، إلا أنهم كشفوا في ذات الوقت عن أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.



ورفض بوروسيا دورتموند التخلي عن مهاجمه الإنجليزي الشاب رغم اجتماعه بشكل رسمي مع إدارة اليونايتد حول هذا الأمر، وهو ما أحبط محاولات النادي الإنجليزي في التعاقد معه.



وينوي بوروسيا دورتموند تمديد عقد سانشو في الوقت الحالي وزيادة أجره السنوي ليصبح 10 ملايين جنيه استرليني.