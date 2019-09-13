بدء حفل مهرجان الفضائيات العربية بالسلام الجمهوري

بدأ منذ قليل حفل مهرجان الفضائيات العربية بالسلام الجمهوري، مع عرض فيلم تسجيلي عن الدورات التسع السابقة للمهرجان، وأهم المكرمين من نجوم الفن خلال السنوات السابقة، مع عرض لمقتطفات من أهم الأعمال الدرامية التي تم إنتاجها خلال السنوات السابقة، وأثرت الشاشة.



وقامت الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي ببدء تقديم الحفل، مرحبة بجميع الحضور من الفنانين والضيوف.



وتتضمن فعاليات المهرجان تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين وإعلاميين ومنتجين، وكل مجال له صلة بالإنتاج التليفزيوني والقنوات الفضائية والقائمين عليها.



يذكر أن أول انطلاق للمهرجان كان يوم 22 مارس لعام 2008، وضم المهرجان أكثر من عشرين قناة فضائية عربية في أول ظهور له.