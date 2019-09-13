الجمعة 13 سبتمبر 2019 الموافق 14 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

ميسي يغيب عن مباريات برشلونة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:56 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، إن ليونيل ميسي سيغيب عن مواجهة فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني غدًا السبت، وتحوم شكوك أيضا بشأن مشاركته يوم الثلاثاء أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث لا يزال يتعافى من إصابة في ربلة الساق، تعرض لها في أغسطس الماضي.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي "في البداية كنا نعتقد أنه سيتعافى سريعًا، لكن جرحه لم يلتئم وبالتالي لن نتعجل عودته، حيث يمضي في طريق التعافي، ولا أريد أن أبالغ في التوقعات لكن سيكون من الصعب لحاقه بمباراة الثلاثاء ونفتقده كثيرا، فهو لاعب مؤثر".

وبينما سيفتقد فالفيردي أيضا جهود عثمان ديمبلي، عاد لويس سواريز إلى التدريبات بشكل كامل، وستتم الاستعانة به على الأرجح؛ للعب إلى جوار أنطوان جريزمان.

وكان يعتقد في بادئ الأمر أن المهاجم الأرجنتيني سيغيب لأسابيع قليلة، لكنه لم يظهر حتى الآن هذا الموسم.

وفي غيابه بدأ حامل اللقب الموسم بشكل سيئ، وخسر مباراته الأولى أمام أتليتيك بيلباو، قبل أن يحصد أربع نقاط فقط من مباراتي ريال بيتيس وأوساسونا.

ويحتل "البارسا" المركز الثامن في الترتيب، متأخرًا بخمس نقاط عن أتليتيكو مدريد، المتصدر بعد ثلاث مباريات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

خيانات "خالد البلشي".. يشكك بقرارات النيابة العامة ويسىء للقضاء

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"برج العرب" يستضيف مباراة السوبر بحضور 10 آلاف مشجع

منذ حوالي 3 ساعات

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

منذ ساعتين

سبب حرص طلعت زكريا على الحضور مبكرا لحفل زفاف هنا الزاهد

ads

الصور

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

الأكثر قراءة

حليف «الإخوان» سامي كمال الدين يهدد زوجة محمد علي (وثيقة وفيديو)

"دخلت الكوافير واختفت".. عروس في بني سويف تهرب ليلة زفافها

"برج العرب" يستضيف مباراة السوبر بحضور 10 آلاف مشجع

3 خطوات تجنبك الموت المفاجئ فى الليل

أيام زمان

لماذا لقب العندليب بليغ حمدي بـ"الإرهابي".. تعرف على القصة

سر منع الإذاعة عرض "إن شالله ما أعدمك" لمحمد قنديل

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

الصحة

احذر.. تشنج الساق ينذر بحالات صحية خطيرة

احذر.. تناول الموز كوجبة إفطار

"الصحة العالمية" تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تعريض المريض للأذى

"يونسيف" تدعم حملة ولاية النيل الأزرق السودانية لمواجهة الكوليرا

الرئيس نيوز

صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ببطاقات "ميزة" بدءا من يوليو

"الأسبوع الأصعب".. أسباب هبوط الذهب في مصر 15 جنيها

اتحاد الكرة يُعلن: السوبر في برج العرب بحضور جماهيري

بعد 3 أيام في الماء.. العثور على جثمان طالب الطب في دمياط

منوعات

أنثى فيل صغيرة بقدم صناعية تنتقل لمأوى فى تايلاند

جامعة السلطان قابوس تتقدم في مؤشر "التايمز" لأفضل جامعات العالم 2020

الليلة تشهد قمرا صغيرا ونادرا في السماء

برنامج أممي يشيد بعزم السودان تشجيع ثقافة "مكان عمل صديق للبيئة"

كشكول

التعليم: 400 طالب تقدموا للالتحاق بمدرسة الحلى والمجوهرات

مدرسة"المجوهرات" تعلن مواعيد الامتحانات النظرية والمقابلات الشخصية

جامعة حلوان تحصل على تجديد شهادة الأيزو في جودة النظم الإدارية

"التنسيق" ينتهي غدا من مرحلة التحويلات لطلاب مدارس المتفوقين

إسلام سياسي

تفاصيل مقتل 15 قياديا بارزاً من تنظيم داعش في العراق

المسماري: لدينا السيادة الكاملة على الأجواء الليبية ونواصل معركة تحرير طرابلس

ترحيل أمير "أنصار الشريعة" التكفيرية الهارب من السودان إلى القاهرة

بعد إقالة بولتون.. "طالبان" تدعو واشنطن لاستئناف مفاوضات السلام


زيت وسكر

اعتماد ٥ مستشفيات ببورسعيد ضمن التأمين الصحى الشامل

هيئات التأمين الصحي تناقش ميكنة المنظومة ببورسعيد

الزراعة تبحث مع الأعمال الهولندى الأفريقى سبل الاستثمار الزراعى

الزراعة تبحث مع تنمية الزراعة البحرينى نقل خبرات الاستزراع السمكى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

الاثنين.. افتتاح معرض "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية" بالهناجر

"الهوسيت".. رقصة فلكلورية تتألق بثقافة البحر الأحمر (صور)

"البحيرة للموسيقى العربية" على المسرح الصيفى في مطروح

تكريم العاملين بمسرح عبد الوهاب في الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك