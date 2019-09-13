ميسي يغيب عن مباريات برشلونة

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، إن ليونيل ميسي سيغيب عن مواجهة فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني غدًا السبت، وتحوم شكوك أيضا بشأن مشاركته يوم الثلاثاء أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث لا يزال يتعافى من إصابة في ربلة الساق، تعرض لها في أغسطس الماضي.



وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي "في البداية كنا نعتقد أنه سيتعافى سريعًا، لكن جرحه لم يلتئم وبالتالي لن نتعجل عودته، حيث يمضي في طريق التعافي، ولا أريد أن أبالغ في التوقعات لكن سيكون من الصعب لحاقه بمباراة الثلاثاء ونفتقده كثيرا، فهو لاعب مؤثر".



وبينما سيفتقد فالفيردي أيضا جهود عثمان ديمبلي، عاد لويس سواريز إلى التدريبات بشكل كامل، وستتم الاستعانة به على الأرجح؛ للعب إلى جوار أنطوان جريزمان.



وكان يعتقد في بادئ الأمر أن المهاجم الأرجنتيني سيغيب لأسابيع قليلة، لكنه لم يظهر حتى الآن هذا الموسم.



وفي غيابه بدأ حامل اللقب الموسم بشكل سيئ، وخسر مباراته الأولى أمام أتليتيك بيلباو، قبل أن يحصد أربع نقاط فقط من مباراتي ريال بيتيس وأوساسونا.



ويحتل "البارسا" المركز الثامن في الترتيب، متأخرًا بخمس نقاط عن أتليتيكو مدريد، المتصدر بعد ثلاث مباريات.