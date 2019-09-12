الشيشينى: شيكابالا يتفوق مهاريا على محمد صلاح

يرى سامي الشيشيني، لاعب الزمالك الأسبق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم الفريق الأبيض، يملك مهارات فردية تفوق محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.



وقال "الشيشيني"، في تصريحات تليفزيونية، إن شيكابالا من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة المصرية، موضحًا أن شيكابالا من عطل مسيرته رغم أنه خرج للاحتراف مبكرًا وعمره 18 عامًا لكنه دخل في مشاكل بلا أي داعٍ.



وأضاف: "شيكابالا أثار مشاكل عديدة وعاصرت ذلك عندما عملت مدربًا عامًا مع السويسري ميشيل دو كاستال، وأيضًا كمدرب لفريق الشباب لعب معي في بعض اللقاءات".



وتابع الشيشيني: "الفارق كبير مهاريًا بين شيكابالا وصلاح لصالح لاعب الزمالك، صلاح نجح في تطوير مستواه وهو ما ينقص شيكابالا وأيضًا استغل سرعاته بشكل كبير ولكن شيكابالا لم يتطور وكان بمقدوره أن يلعب في أكبر أندية العالم لو نجح في ذلك".