ضبط 11 طن بلاستيك مجهول المصدر بمصنع بالإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب برئاسة سمير عبد النبي مدير الإدارة، من ضبط 11 طن بلاستيك مجروش بمصنع لتصنيع الأدوات البلاستيكية مجهولة المصدر.



وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إن المديرية قد تمكنت من خلال تشديد الرقابة وضبط للأسواق، من ضبط العديد من المخالفات من خلال الحملات المختلفة بجميع الإدارات.



وأضاف أن إدارة برج العرب قامت بحملات اليوم فى نطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الأدوات البلاستيكية بمنطقة برج العرب، وقد تم ضبط خامات مجهولة المصدر.



وأوضح أنه تم تحريز 11 طن بلاستيك مجروش معد للتصنيع مجهول المصدر، وعلى ذلك اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.