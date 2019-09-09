"بريتش إيرويز" تلغي رحلاتها في بريطانيا

أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتش إيرويز" الاثنين إلغاء كل رحلاتها تقريبا في المملكة المتحدة في اليوم الأول من إضراب واسع لطياريها من أجل مطالب تتعلق بالأجور.



وقالت الشركة في بيان "ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء نحو مئة في المئة من رحلاتنا". ويمكن أن يؤثر هذا الإضراب على عشرات الالاف من المسافرين بما أن الشركة تسير حوالى 850 رحلة يوميا في المملكة المتحدة، يقلع معظمها من مطاري هيثرو وغاتويك في لندن.