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منوعات

نصف لتر بيرة بـ61200 يورو في أحد فنادق مانشستر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
وكالات
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دفع سائح أسترالي 61200 يورو مقابل نصف ليتر من البيرة في أحد الفنادق في مدينة مانشستر شمال غرب إنجلترا.

ووفق موقع "بوز.يي"، فإن السائح، بيتر لالو الذي يشتغل صحفيا أراد تذوق طعم البيرة البريطانية الحقيقية عندما كان يتجول في مدينة مانشستر، فدخل إلى أحد فنادق المدينة وطلب كأسا من البيرة الذي يفترض أن يكون سعره خمسة ونصف جنيه، لكن المفاجأة حدثت أثناء دفع المبلغ عبر البطاقة البنكية.

أضاف الموقع أن بيتر الذي كان بدون نظارات، لم ينتبه للخطأ في الحساب.

وبعد إجراء عملية الدفع تفاجئ بيتر برسالة مفادها أنه تم شطب 55300 جنيه (61200 يورو) من بطاقته مقابل نصف لتر من البيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم شطب خصم على العملية بقيمة 1500 يورومن حسابه.

وكتب الصحفي بنوع من المزاح على صفحته الرسمية على تويتر أنه قام بتذوق أغلى بيرة في التاريخ.

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