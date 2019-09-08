نجم منتخب ألمانيا: الفوز على أيرلندا هو هدفنا

تحدث ماركو رويس، قائد نادي بوروسيا دورتموند ونجم المنتخب الألماني، عن المواجهة المرتقبة للفريق أمام ​أيرلندا الشمالية​.



وتعرض المنتخب الألماني، لخسارة كبيرة أمام نظيره الهولندي بنتيجة 4- 2، ما تسبب بخسارته العلاقة الكاملة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



وقال رويس: "هدفنا واحد في اللقاء المرتقب أمام أيرلندا الشمالية، سنعمل على تحقيق العلامة الكاملة، فأي شيء غير الفوز أمام أيرلندا هو زمر مرفوض".



وأضاف عن الخسارة أمام هولندا: "لم نقدم الأداء المثالي، تراجعنا إلى الخلف، ما دفعهم لاستغلال المساحات الأمامية، وتسجيلهم أهدافًا من خلال أخطاء فردية".



واختتم رويس تصريحاته بالتأكيد على أنَّ حالة من الصدمة انتابت اللاعبين في غرفة خلع الملابس؛ بسبب سيناريو اللقاء أمام هولندا.













