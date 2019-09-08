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اعرف نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2019 برقم الجلوس والأسم

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:57 م
جريدة الدستور
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يستطيع جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019 الدخول علي موقع بوابة الحكومة المصرية تنسيق الان، وذلك للحصول علي نتائج تنسيق الدور الثاني والمرحلة الثالثة معا، والجدير بالذكر ايضا سيتم فتح باب التقديم في تقليل الاغتراب بعد مرور يومين فقط.

ويتمكن كل طالب من معرفة نتيجته عن طريق اتابع بعض الخطوات البسيطة حيث هناك بحث شديد علي النتيجة من قبل الطلاب، وذلك بعد ظهورها رسميا حالا عبر موقع بوابة الحكومة المصرية تنسيق، وللحصول عليها عن طريق اتابع الاتي :-

 الخطوة الأولي: يجب علي الطالب الولوج إلي الرابط الآتي، https://tansik.egypt.gov.eg.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب باختيار نتائج التنسيق مرحلة ثالثة.

الخطوة الثالثة: يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه، وبعدها رقمه السري، وبعدها رمز التأكيد.

الخطوة الرابعة: يقوم بالضغط علي بحث.

هناك حالة كبيرة من القلق والتوتر متواجدة علي اوجة طلاب وطالبات الثانوية العامة 2019، بالتحديد بعد اعلان وزارة التربية والتعليم العالي علي ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الاخيرة في صباح اليوم الاحد 8 سبتمبر 2019، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر.

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